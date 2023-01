Teotino: «Inter, problema nei cambi di Inzaghi. Una soluzione cambia tutto»

Gianfranco Teotino è ospite della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva. Il giornalista commenta il pareggio dell’Inter contro il Monza

PROSPETTIVA DIVERSA – Ecco il commento di Gianfranco Teotino su Monza-Inter: «Penso che ci sia qualcosa che non funzioni al meglio nei cambi di Inzaghi. Mi pare che l’Inter abbia ripetuto gli stessi errori in trasferta, prendendo un numero spropositato di gol e facendo fatica a difendere bene quando è nella sua area di rigore. Ho la sensazione che ci sia da registrare qualcosa in quello. Considerando i gol presi dai nerazzurri a difesa schierata c’è una soluzione che rovescia la prospettiva. Ha un organico importante e se pensasse a portare la palla, ad alzare le linee, con gli uomini che ha sarebbe in grado di dar fastidio a difese come quelle del Monza». Così il giornalista sull’ultima partita giocata dai nerazzurri.