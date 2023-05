Inter, non solo Milan! Testa al Sassuolo: cambia ancora l’attacco – SM

Archiviata, almeno momentaneamente, la semifinale con il Milan, testa subito alla sfida in campionato contro il Sassuolo. L’Inter si prepara al classico turnover ragionato di Simone Inzaghi che con molta probabilità, secondo quanto riportato da Sportmediaset, cambierà ancora una volta l’attacco.

CAMBI IN ATTACCO – Spazio ancora al turnover per dosare le forze fisiche e mentali con una semifinale di ritorno contro il Milan ancora da giocare, ma un finale di campionato ancora tutto da vivere. E allora testa al Sassuolo e al solito turnover ragionato soprattutto in attacco. Nelle ultime partite di campionato, Simone Inzaghi ha deciso di puntare forte sulla coppia formata da Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Un modo per tenere tutti i giocatori sulle corde, ma soprattutto per tenere alta la concentrazione e far rifiatare Lautaro Martinez ed Edin Dzeko che, con molta probabilità a questo punto, saranno riconfermati anche nella sfida di ritorno contro il Milan.

Fonte: Sportmediaset