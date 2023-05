Inter-Milan, un dubbio dell’ultimo momento per Pioli: decisione ora

Occhio perché nella formazione del Milan per il derby contro l’Inter potrebbe esserci una novità. Sky Sport, nel pieno della riunione tecnica di Pioli, parla di un dubbio di formazione in extremis.

SI CAMBIA? – Per Inter-Milan la formazione di Simone Inzaghi è ormai definita (vedi articolo), quella di Stefano Pioli ancora no. O meglio: dovrebbe esserlo, ma c’è un dubbio che è emerso da poco e sul quale il tecnico sta decidendo in occasione della riunione tecnica. Sky Sport fa sapere che anche Junior Messias, recuperato dopo aver saltato la partita contro lo Spezia, è fra le possibili scelte di formazione. È in ballottaggio con Alexis Saelemaekers, che in ogni caso dovesse partire dal 1′ lo farà a destra perché a sinistra gioca Rafael Leao. Per il momento avanti il belga, ma fra poco potrebbe cambiare qualcosa. Questa la probabile formazione di Pioli per Inter-Milan, secondo Sky Sport: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.