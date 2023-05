Inter-Milan, Inzaghi ha dato la formazione! Decisi i titolari – Sky

Per il derby Inter-Milan fra poco più di un’ora arriveranno le formazioni, ma la squadra lo sa già. È la certezza di Paventi, che da Sky Sport 24 anticipa le scelte di Inzaghi.

TUTTO DEFINITO – La riunione tecnica doveva essere quella in cui Simone Inzaghi avrebbe comunicato la formazione per Inter-Milan è così è avvenuto. Andrea Paventi, in collegamento dal Meazza per Sky Sport 24, conferma come saranno gli stessi undici titolari dell’andata. Ossia Hakan Calhanoglu e non Marcelo Brozovic davanti alla difesa, Edin Dzeko e Lautaro Martinez coppia d’attacco con Romelu Lukaku pronto a subentrare. Rispetto a sabato col Sassuolo tornano anche André Onana in porta, Matteo Darmian e Alessandro Bastoni in difesa, Denzel Dumfries sulla fascia destra e Nicolò Barella a centrocampo. Questa la probabile (ufficiosa) formazione di Inzaghi per Inter-Milan, secondo Sky Sport: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.