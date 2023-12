Inter-Lecce formazioni ufficiali: Barella guida Thuram e compagni

Inter-Lecce in campo tra poco per la partita della 17ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 18:00 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Bisseck confermato e preferito ancora a Pavard in difesa. Senza il capitano Lautaro Martinez, Inzaghi si affida obbligatoriamente ad Arnautovic in coppia con Thuram in attacco. La fascia va sul braccio sinistro di Barella. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lecce in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella ©, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 42 Agoumé, 43 M. Motta, 44 Stabile, 49 M. Sarr, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 Gendrey, 5 Pongracic, 6 Baschirotto, 25 Gallo; 16 Joan Gonzalez, 20 Ramadani, 10 Oudin; 27 Strefezza ©, 91 Piccoli, 22 Banda.

A disposizione: 21 Brancolini, 40 Samooja; 8 Rafia, 9 Krstovic, 11 N. Sansone, 12 Venuti, 13 Dorgu, 18 M. Berisha, 19 Listkowski, 23 Faticanti, 26 Smajlovic, 29 Blin, 59 Touba, 77 Kaba.

Allenatore: Andrea Tarozzi (Roberto D’Aversa squalificato, ndr)

