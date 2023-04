Inter-Lazio, Lukaku e Lautaro Martinez titolari? Inzaghi ci pensa – TS

Domani l’Inter affronterà la Lazio in una partita che può essere una delle ultime opportunità per avvicinarsi alla zona Champions League. Per questo motivo Inzaghi non vuole commettere passi falsi ed è pronto ad affidarsi ai suoi uomini migliori. Il tecnico piacentino starebbe pensando di riproporre già dall’inizio la coppia composta Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

TORNA LA LULA? − Domani nel lunch match domenicale l’Inter ha la grossa opportunità di riaprire definitivamente i giochi per la corsa alla prossima Champions League. Una vittoria contro la Lazio permetterebbe infatti ai nerazzurri di riavvicinarsi ai biancocelesti secondi in classifica. Inoltre lo scontro diretto tra Roma e Milan potrebbe consentire alla squadra anche di superare una delle due rivali o addirittura agganciarle entrambe in caso di pareggio. Domani quindi non è concesso sbagliare in un San Siro da tutto esaurito. Ecco perché, come riportato da Tuttosport, Simone Inzaghi starebbe pensando di dare spazio a Romelu Lukaku come partner di Lautaro Martinez. Il belga nelle ultime giornate è parso in grande crescita rispetto a un Edin Dzeko che in campionato non segna ormai da gennaio. Quindi le sue quotazioni per una maglia da titolare sono in forte ascesa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino