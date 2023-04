Inter-Lazio, idee chiare per Sarri: un solo ballottaggio in difesa – TS

Domani per Inter e Lazio la sfida di San Siro può decidere le sorti del loro campionato. I nerazzurri sono obbligati a vincere per rimanere agganciati al treno Champions League. I biancocelesti possono invece permettersi anche di pareggiare. Sarri però non vuole sorprese e per questo avrebbe già le idee chiare sulla formazione iniziale. Rimane da sciogliere solo un dubbio in difesa.

UN SOLO DUBBIO − Il finale di stagione di Inter e Lazio passa per la sfida domenicale delle 12:30 di San Siro. I nerazzurri devono assolutamente vincere se vogliono continuare a coltivare la speranza di andare in Champions League il prossimo anno. I biancocelesti invece, forti del vantaggio in classifica e del secondo posto, devono solo evitare di perdere. Sarri però non vuole correre rischi e dovrebbe puntare sui suoi uomini migliori per evitare una sconfitta che permetterebbe all’Inter di riavvicinarsi pericolosamente in classifica. Come riportato da Tuttosport l’allenatore toscano avrebbe già le idee abbastanza chiare sugli undici da mandare in in campo sin dall’inizio. Rimane solo un ballottaggio in difesa, e riguarda il compagno di reparto da affiancare ad Alessio Romagnoli. Sono due in due a giocarsi una maglia da titolare, uno è Nicolò Casale, mentre l’altro è Patric.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino