Inter-Juventus 1-0, il tabellino della partita della 23ª giornata di Serie A

Inter-Juventus è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024.

CORTO MUSO! – L’Inter vince usando le armi classiche della Juventus: 1-0 e su autogol per il +4 in classifica! Ma è un risultato che non dice granché della netta superiorità su tutti i fronti della squadra di Simone Inzaghi, che stravince il duello con Massimiliano Allegri e il suo orribile non-gioco. La decide Federico Gatti, per anticipare Marcus Thuram su un’invenzione di Benjamin Pavard, ma è stata una partita praticamente a senso unico. Con la Juventus, ora a -4 con una partita in più, che non crea mezza occasione da gol. E che non può nemmeno millantare presunti torti arbitrali, perché Fabio Maresca è stato bravissimo. Questo il tabellino di Inter-Juventus.

INTER-JUVENTUS 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Sommer; Pavardi, Acerbi, A. Bastoni (89′ de Vrij); Darmian (73′ Dumfries), Barella (89′ Klaassen), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73′ Carlos Augusto); Thuram (77′ Arnautovic), Lautaro Martinez.

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (88′ Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (88′ Miretti), McKennie (90′ Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (66′ Weah); Vlahovic, Yildiz (66′ Chiesa).

In panchina: Pinsoglio, Perin, Iling-Junior, Rugani, Djalò, Nicolussi, Caviglia, Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Fabio Maresca (Carbone – Giallatini; Doveri; VAR Irrati; A. VAR Di Paolo).

Gol: 37′ aut. Gatti.

Ammoniti: Vlahovic, Danilo (J), Mkhitaryan, Thuram (I), Inzaghi (I, allenatore).

Recupero: 1′ PT, 5′ ST.