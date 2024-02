Thuram: «Sapevamo come gioca la Juventus! Fatta partita onesta»

Thuram ha appena finito di giocare Inter-Juventus, il super derby d’Italia vinto 1-0 stasera. Le sue parole a caldo arrivano dal post partita di Inter TV.

DECISIVO ANCHE SENZA GOL – Marcus Thuram ha propiziato l’autogol che ha deciso Inter-Juventus: «Era una gara molto tosta, sono contento che abbiamo portato a casa i tre punti. Conosciamo la Juventus, sappiamo come gioca e oggi abbiamo fatto una partita onesta per vincere. I tifosi ci aiutano molto ogni partita, anche in casa, e li ringrazio per stasera. Siamo molto contenti del lavoro di squadra e di aver preso tre punti stasera. Cosa mi dirà mio padre stasera? Non lo so, forse dirà delle cose brutte (ride, ndr). Sarà molto felice, c’era tutta la famiglia qui».