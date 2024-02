Inter-Juventus probabili formazioni 23ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Juventus in Serie A per l’avvincente lotta Scudetto e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per tentare la prima vera “fuga” nerazzurra della stagione o quantomeno evitare il momentaneo (contro)sorpasso bianconero. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 23ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato: Bastoni.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato: 7 Cuadrado.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Inzaghi prova Bisseck in difesa e Asllani a centrocampo ma in realtà l’unico dubbio da sciogliere riguarda Dumfries esterno destro a tutta fascia titolare. Il ballottaggio dovrebbe vincerlo nuovamente Darmian, con l’olandese ancora in panchina dal 1′.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Juventus

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo ©; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 15 Yildiz, 9 D. Vlahovic.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Carlos Alcaraz, 33 Tiago Djaló, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Diffidato: Danilo.

Squalificati: 14 Milik; 10 Pogba (doping), 21 Fagioli (scommesse).

Indisponibili e/o non convocati: 2 De Sciglio, 18 Kean.

Altri giocatori: 38 Daffara, 42 Garofani; 40 T. Mancini, 50 Hasa.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte praticamente fatte in difesa e a centrocampo con Danilo e Rabiot regolarmente in campo. Alex Sandro e Miretti possono sedersi inizialmente in panchina insieme alle novità Tiago Djaló e Carlos Alcaraz, entrambi alla prima convocazione. In attacco rientra Chiesa ma Allegri sembra intenzionato a puntare ancora dal 1′ sul 18enne Yildiz.