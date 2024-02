Inter-Juventus formazioni ufficiali: Dumfries ancora dalla panchina

Inter-Juventus in campo tra poco per la partita della 23ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi sfida Allegri con l’undici che gli dà più garanzie in assoluto. Sulla fascia destra a centrocampo c’è Darmian dal 1′, solo panchina con la novità Buchanan per Dumfries. Presente anche Sensi, “rientrato” a Milano. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Juventus in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Serie A: le formazioni ufficiali di Inter-Juventus

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo ©; 27 Cambiaso, 16 McKennie, 5 Locatelli, 25 Rabiot, 11 Kostic; 9 D. Vlahovic, 15 Yildiz.

A disposizione: 23 Pinsoglio, 36 Perin; 7 Chiesa, 12 Alex Sandro, 17 Iling-Junior, 20 Miretti, 22 Weah, 24 Rugani, 26 Carlos Alcaraz, 33 Tiago Djaló, 41 Nicolussi Caviglia, 47 Nonge Boende.

Allenatore: Massimiliano Allegri

