Inter-Juventus è anche fairplay e rispetto: da Collina a… Vidal − TS

Cresce l’attesa per Inter-Juventus. Da sempre una sfida ricca di pathos e polemiche, ma nell’almanacco anche altri precedenti più positivi.

STORIE DA DERBY − Inter-Juventus non è mai una partita banale, soprattutto adesso con uno Scudetto in ballo. Da sempre l’evento è stato caratterizzato da veleni, polemiche e tanto tanto pathos. Ma nel corso della storia, la sfida ha regalato anche momenti di fairplay e di rispetto. Tra i precedenti più illustri il caso Collina in un Inter-Juventus del 1997. L’Inter segna con Ganz su spizzata di Zamorano dopo rilancio dalla difesa di Bergomi, l’assistente convalida ma alla fine è proprio il fischietto di Bologna ad annullare la rete. Il motivo? Fuorigioco di Ganz non ravvisato dal guardalinee. San Siro è inferocito, ma Collina con tutto l’aplomb che gli compete va dalla panchina nerazzurra a spiegare l’accaduto. Il tutto finisce con una stretta di mano sincera con Hodgson e con tanto di conferenza stampa di Collina nel post partita. Insomma, il Var quando il Var ancora non c’era. Da ricordare anche l’omaggio della Juventus al Fenomeno Ronaldo, che nel 2000 in Coppa Italia si ruppe il ginocchio con tanto di lacrime e pianto in tv. I bianconeri si presentarono al derby con l’Inter con una maglia bianca con scritto ‘Non mollare‘. Da cineteca poi le battute di due colossi come Peppino Prisco e l’avvocato Gianni Agnelli. L’ultimo precedente risale al tempo del Covid, ovvero al 2-0 rifilato dall’Inter di Conte alla Juventus di Pirlo nel gennaio del 2021. In quel caso, Arturo Vidal, dopo aver baciato lo stemma della Juventus e abbracciato Chiellini scatenando l’ira del web, si fece ‘perdonare’ disputando la sua miglior partita in nerazzurro e realizzando il gol del momentaneo 1-0. Insomma, Inter-Juventus è tanta roba.

Fonte: Tuttosport – Sandro Sabatini