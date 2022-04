Inter-Hellas Verona, venduti già oltre 50mila biglietti! Verso il tutto esaurito?

Pubblico delle grandi occasioni a San Siro per Inter-Hellas Verona, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A in programma sabato 9 aprile alle ore 18.

COMUNICATO – L’Inter ha reso noto tramite il proprio sito di aver venduto più di 50mila biglietti per assistere a San Siro a Inter-Hellas Verona, partita valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A in programma sabato 9 aprile alle ore 18. “L’entusiasmo dei tifosi nerazzurri, la voglia di stare vicini alla squadra: per Inter-Hellas Verona San Siro si preannuncia caldissimo. Sabato alle 18 la squadra di Inzaghi scende in campo per la 32ª giornata di Serie A. Con i 6mila biglietti venduti nella giornata di lunedì sono già oltre 50mila i tifosi attesi al Meazza.

Sarà un match di fondamentale importanza, con la capienza al 100%, e sarà anche una partita speciale Inter Club, con attività e promo dedicate ai soci“.

BIGLIETTI IN VENDITA – “È aperta la vendita libera aperta a tutti con prezzi a partire da 10 € e tariffe agevolate per soci Inter Club e abbonati 19/20. I soci potranno acquistare a tariffa speciale nei settori dedicati in esclusiva.

I titoli saranno cedibili a partire da venerdì 8 aprile (i soci Inter Club potranno cedere il biglietto esclusivamente ad altri soci Inter Club)“.

Fonte: Inter.it