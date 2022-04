Correa-Sanchez, chi sceglierà Inzaghi contro il Verona?

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare la sfida contro il Verona di sabato. I nerazzurri devono dar seguito alla bella vittoria contro la Juventus e per farlo ci sarà da sopperire all’assenza di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi chi sceglierà al fianco di Edin Dzeko? Correa o Sanchez?

DUBBIO – L’Inter lavora per la sfida contro il Verona di Tudor. Una sfida cruciale per continuare a correre verso lo scudetto. Inzaghi dovrà scegliere inoltre chi schierare al fianco di Edin Dzeko. Lautaro Martinez infatti è squalificato e non ci sarà. Chi al suo posto? Le scelte ovviamente sono due: Joaquín Correa e Alexis Sanchez. Entrambi hanno già giocato al fianco del bosniaco, specialmente il secondo. La compatibilità a dir la verità c’è con entrambi, sicuramente molto meglio rispetto alla coppia formata con Lautaro Martinez. Correa è tornato al 100% e potrebbe avere una chance da titolare per portare vivacità all’attacco nerazzurro e qualche soluzione diversa dal solito. Il suo sapersi allargare sui lati e puntare può essere un fattore per aprire la difesa del Verona. Sanchez invece è più rifinitore. Su chi si affiderà Inzaghi?