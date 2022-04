Serie A, Giudice Sportivo: Juventus-Inter, un espulso a fine gara. Non Rabiot

Non c’è nessun cenno alle parole di Rabiot (vedi articolo) nel comunicato del Giudice Sportivo sulla giornata di Serie A conclusa ieri. Da Juventus-Inter arrivano comunque tre squalificati, fra cui uno ‘extra’.

I PROVVEDIMENTI – Una giornata di squalifica e cinquemila euro di ammenda a Mattia De Sciglio dopo Juventus-Inter. Il difensore bianconero, a fine partita, nel tunnel che porta agli spogliatoi ha rivolto una critica irrispettosa all’arbitro Massimiliano Irrati. Da comunicato risulta essere stato espulso (è possibile anche dopo il triplice fischio), salterà il Cagliari. Se la cava invece Adrien Rabiot, per le dichiarazioni (oggettivamente da squalifica) sul fatto di «giocare in dodici». Dopo il derby d’Italia squalificato, come ovvio, anche Lautaro Martinez ammonito sotto diffida: non ci sarà sabato alle 18 col Verona. Dal Giudice Sportivo arriva anche un supplemento di indagine per i cori razzisti verso Kalidou Koulibaly e André Frank Zambo Anguissa in Atalanta-Napoli, se ne occuperà la Procura Federale. Di seguito i provvedimenti integrali dopo la trentunesima giornata di Serie A.

SERIE A – GIUDICE SPORTIVO

SQUALIFICATI TRENTUNESIMA GIORNATA

Una giornata: Marten de Roon (Atalanta), Alberto Grassi (Cagliari), Sebastiano Luperto (Empoli), Lucas Torreira (Fiorentina), Lautaro Martinez (Inter), Alvaro Morata, Mattia De Sciglio (Juventus), André Frank Zambo Anguissa (Napoli), Lorenzo Pellegrini (Roma), Federico Bonazzoli, Federico Fazio (Salernitana), Davide Frattesi (Sassuolo), Roberto Pereyra (Udinese)

DIFFIDATI TRENTUNESIMA GIORNATA

Nona ammonizione: Dalbert Henrique (Cagliari)

Quarta ammonizione: Ivan Perisic (Inter), Adrien Rabiot (Juventus), Sérgio Oliveira (Roma), Georgios Kyriakopoulos (Sassuolo), Wilfried Singo (Torino)