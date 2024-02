Inter-Genoa, Gilardino recupera un titolare. Aumentano i tifosi ospiti

Quattro giorni a Inter-Genoa e per Gilardino oggi una doppia seduta di allenamento. L’allenatore rossoblù ha certificato un rientro in gruppo di un titolare, mentre aumenta il dato dei tifosi ospiti che saranno presenti al Meazza lunedì alle 20.45.

INTER-GENOA, -4 – “Doppia seduta, shooting video, regime alimentare. A quattro giorni dal prossimo impegno, il Grifo sta aumentando i giri per sprintare nelle prove di assetto. Tra allenamenti allenanti e messa in campo degli schemi, la bussola punta sull’intensificazione delle verifiche in coda alla settimana. Dai preparatori, ai match analyst, agli assistenti assegnati ai singoli reparti. Alberto Gilardino sta coinvolgendo tutti e incassa il ritorno in gruppo di Johan Vasquez. Si è allenato con i compagni e, nelle scorse ore, è stato raggiunto dal ct messicano per una visita di cortesia e un attestato di fiducia. Sono intanto saliti a oltre 3.500 i tifosi in possesso del titolo di accesso per il terzo anello blu (ingresso dalla zona di filtraggio al park ospiti). Venerdì il piano di lavoro continua con una sessione”.

Fonte: genoacfc.it