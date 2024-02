Inter, ecco il main sponsor: accordo con Betsson! Cifre importanti – SM

L’Inter ha trovato il nuovo main sponsor per la prossima stagione e non si tratta di Qatar Airways. Il club nerazzurro, come riporta sportmediaset.it, ha raggiunto un accordo con il colosso svedese del betting Betsson che frutterà una cifra importante. Rimane solo da capire con quali modalità avverrà la sponsorizzazione per via del Decreto Dignità: deroga del Governo in arrivo?

ACCORDO IN ARRIVO – L’Inter vola in campo e di conseguenza anche fuori dal campo, con le ultime notizie relative alla situazione economica che fanno ben sperare per il futuro. Inoltre, il club nerazzurro ha trovato lo sponsor di maglia per la stagione 2024/25 e non si tratta di Qatar Airways. La notizia era già nell’aria da qualche settimana, adesso i rumors si fanno sempre più insistenti: l’Inter ha raggiunto un accordo con il colosso svedese del betting, Betsson, che frutterà alle casse del club una cifra di 30 milioni di euro all’anno per cinque anni. Dunque parliamo di un accordo totale di 150 milioni di euro che, qualora dovesse concretizzarsi, in termini di peso economico andrebbe a piazzarsi direttamente alle spalle della partnership Juventus-Jeep (45 milioni di euro a stagione). Per ora la società non rilascia alcuna dichiarazione né conferma i rumors.

Inter-Betsson, rimane da sciogliere solo il nodo legato al Decreto Dignità: in arrivo una deroga del Governo?

Rimane solo un nodo da sciogliere, ovvero l’ostacolo del Decreto Dignità voluto dal Governo Conte nel 2018 e che sostanzialmente vieta gli accordi tra società sportive e agenzie di scommesse. Il divieto negli ultimi anni è stato parzialmente aggirato grazie all’allargamento del business delle aziende di betting, che hanno dato vita a canali di news e intrattenimento. Vista l’importanza dell’investimento, non è da escludere che il Governo possa varare una deroga al decreto, come per altro chiede da tempo la Serie A.