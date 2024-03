L’attacco di scorta dell’Inter sta funzionando nelle ultime settimane. L’infortunio di Marcus Thuram non ha dato particolari problemi, sono arrivate ottime risposte da Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, come scrive il Corriere dello Sport. Con il Genoa gioca il cileno.

ROTAZIONI – In Inter–Genoa Marcus Thuram partirà dalla panchina, ma avrà a disposizione qualche minuto per mettere carburante nel proprio motore in vista della settimana a venire decisiva per la stagione nerazzurra. Sarà fondamentale avere tutti al 100% per la partita con l’Atletico Madrid, manca poco più di una settimana e l’unico indisponibile oltre a Juan Cuadrado è Hakan Calhanoglu. L’alternanza Marko Arnautovic–Alexis Sanchez ha funzionato nel breve periodo di assenza dell’attaccante francese e stasera continuerà. Dopo la titolarità dell’austriaco con l’Atalanta oggi sarà l’occasione dell’ex Marsiglia. Il numero 70 ha giocato due delle ultime tre da titolare, ne aveva fatta appena una prima di questa settimana, precisamente con la Salernitana. La fiducia è all’apice, il suo nuovo ruolo da raccordo tra centrocampo e attacco è di utilità indicibile per Simone Inzaghi.

fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia