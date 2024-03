Inter, nel mirino due portieri. La dirigenza studia le mosse – TS

L’Inter guarda al futuro con estrema attenzione. I nerazzurri hanno Handanovic come osservatore speciale per i numeri uno, spiega Tuttosport, che ha messo nel mirino due nomi.

FUTURO – In casa Inter si guarda anche al futuro. L’Inter, da tempo, sta cercando un portiere: lo si capisce dagli spostamenti di Samir Handanovic, ex portiere nerazzurro, e oggi uno degli 007 con delega ai numeri uno. Lo sloveno era presente all’U–Power Stadium di Monza per osservare da vicino Michele Di Gregorio. A metà febbraio invece, l’ex capitano era stato in Belgio per visionare Tobe Leysen, portiere del Leuven. Due profili opposti, con il brianzolo che compirà a luglio 27 anni a differenza di Leysen che il prossimo sabato ne compirà 22. Differenti anche i costi dell’operazione, con il Monza che valuta Di Gregorio circa 20 milioni di euro. L’Inter però potrebbe pagarlo molto meno sfruttando la carta Gaetano Oristanio, che sarebbe oro in compagnia di un prestito bis di Valentin Carboni. Costerebbe contando anche la percentuale di rivendita circa 6.5 milioni di euro, quanto Emil Audero. Per Leysen invece, si parla di un investimento su un giovane come fatto con Brazao. Un eventuale arrivo di Di Gregorio lo farebbe partire come titolare-bis alle spalle di Sommer con la sicurezza di giocare viste le tante partite. Discorso diverso invece per il belga che andrebbe subito in prestito.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino