Inter-Genoa, Dumfries dal 1′! Staffetta in attacco: la probabile formazione

Inter-Genoa è il Monday Night della ventisettesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45 a San Siro. La squadra di Inzaghi, prima in classifica, punta alla dodicesima vittoria consecutiva del 2024 mentre i rossoblù di Gilardino tenteranno l’impresa. Il tecnico nerazzurro ha le idee piuttosto chiare sull’undici titolare, con Sanchez che prenota una maglia dal 1′

MONDAY NIGHT – Inter-Genoa è la sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, in programma lunedì alle ore 20.45 a San Siro. Mentre la squadra di Simone Inzaghi punta l’ennesima vittoria del 2024, la squadra di Alberto Gilardino, in serie positiva, tenterà di mettere i bastoni tra le ruote alla capolista.

RIENTRI – Il tecnico piacentino, che deve fare i conti con un calendario fitto e impegnativo (la prossima partita è il programma sabato 9 marzo a Bologna), pondera bene le scelte e sorride guardando l’infermeria che inizia a svuotarsi: in panchina con il Genoa dovrebbero esserci sia Marcus Thuram che Francesco Acerbi, oltre a Davide Frattesi che sta bene dopo il fastidio accusato durante Inter-Atalanta. In attacco il favorito per un posto al fianco di Lautaro Martinez è Alexis Sanchez.

Inter-Genoa, Inzaghi dovrà fare a meno di Bastoni in difesa: pronto Carlos Augusto. Dumfries più di Darmian

Inter-Genoa non vedrà tra i protagonisti Alessandro Bastoni, assente per squalifica. In difesa dal 1′, insieme a Benjamin Pavard e Stefan de Vrij, ci sarà Carlos Augusto. Sulla corsia destra spazio a Denzel Dumfries con Matteo Darmian a riposo mentre su quella sinistra ci sarà regolarmente Federico Dimarco. In mezzo ancora assente Hakan Calhanoglu, che scalda i motori in vista del Bologna, e dunque Kristjan Asllani in regia e al suo fianco Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan. In attacco staffetta tra Marko Arnautovic, titolare con l’Atalanta, e Alexis Sanchez che andrà dunque ad affiancare capitan Lautaro Martinez.

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer, Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez