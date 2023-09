Inter-Fiorentina, ultimo passo prima della sosta per il filotto

Inter-Fiorentina completa l’avvio di stagione, nel senso che si gioca la prima partita a mercato chiuso ma anche l’ultima che precede la sosta per le nazionali. Alle 18.30 si cerca il 3/3 in Serie A.

ALLA PARI O A INSEGUIRE – L’orizzonte di Inter-Fiorentina è cambiato ieri sera, con il colpaccio della Lazio che ha battuto il Napoli al Maradona. Considerata anche la sconfitta del Verona venerdì col Sassuolo resta solo la squadra di Simone Inzaghi come unica in grado di tenere il passo del Milan. E arrivare al derby a pari punti, anziché dietro in classifica, sarebbe il giusto modo per approcciare la sosta per le nazionali, evitando discussioni. L’Inter è riuscita a chiudere un mercato difficile col sorriso, ora sarà il campo il giudice supremo di tutto. Con la Fiorentina, che più volte è riuscita a espugnare il Meazza di recente, come primo ostacolo da dover superare per dimostrare di potersela giocare ai massimi livelli.

INSERIMENTO LENTO – Inzaghi in Inter-Fiorentina potrebbe confermare in blocco la squadra di Cagliari. Ossia la squadra vista all’esordio col Monza. Dovranno aspettare ancora Davide Frattesi e Marko Arnautovic, coi soli Yann Sommer e Marcus Thuram come nuovi acquisti dal 1′. Discorso diverso per Alexis Sanchez e Stefano Sensi, indisponibili alla pari di Francesco Acerbi. Per Benjamin Pavard, il colpo a sensazione che ha sistemato la difesa, e Davy Klaassen acquisto dell’ultimo giorno l’esordio avverrà dalla panchina, qui di dubbi ce ne sono pochi. Nella Fiorentina Vincenzo Italiano deve valutare chi cambiare e chi confermare rispetto al 2-0 col Rapid Vienna giovedì valso i gironi di UEFA Europa Conference League. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 17 il vero countdown a Inter-Fiorentina: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.