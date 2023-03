Inter-Fiorentina, previsti oltre 1000 tifosi viola a San Siro − CdS

Inter e Fiorentina sabato alle 18:00 si daranno battaglia alla ricerca di tre punti fondamentali per la loro classifica. Per aiutare la loro squadra i tifosi viola sono pronti a recarsi in gran numero a San Siro e poi sempre in Lombardia ma a Cremona per la semifinale di Coppa Italia.

SETTORE OSPITE− La Fiorentina sta attraversando un periodo di grandissima forma tra campionato e Conference League. I viola sono reduci da otto vittorie su nove partite disputate e questo ha riacceso l’entusiasmo del popolo gigliato. A partire da sabato la Lombardia sarà infatti invasa da un’ondata di tifosi del club toscano pronti a dare il loro sostegno contro l’Inter in campionato e poi contro la Cremonese in semifinale di Coppa Italia. In totale tra sabato e mercoledì sono previste quasi 5000 presenze in arrivo da tutta la toscana. La maggior parte, soprattutto per il valore del match, saranno presenti per la sfida di Cremona. Per la gara di San Siro invece, sono già stati staccati almeno un migliaio di tagliandi, che nei prossimi giorni potrebbero arrivare a 1500.

Fonte: Corriere dello Sport – Franco Gensini