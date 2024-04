Inter-Empoli, dopo Sommer-Audero formazione definita per Inzaghi

Inter-Empoli stasera alle 20.45 poteva vedere la stessa formazione che Inzaghi aveva utilizzato contro il Napoli. Poi le ultime novità sul fronte Sommer-Audero portano al cambio in porta.

UNICO CAMBIO – Inter-Empoli vedrà la seconda presenza in questa Serie A per Emil Audero. Il portiere sostituirà Yann Sommer, perché Simone Inzaghi non vuole rischiare dopo la distorsione alla caviglia di nove giorni fa in Danimarca-Svizzera. Audero aveva già giocato una volta in ciascuna competizione: in campionato il 25 febbraio a Lecce (0-4, unica con la porta inviolata), in Champions League il 29 novembre a Lisbona col Benfica (3-3 da già qualificati), in Coppa Italia il 20 dicembre col Bologna (1-2 ai tempi supplementari e rovinosa eliminazione). Davanti a lui lo stesso terzetto di quindici giorni fa col Napoli: come braccetti Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, centrale Francesco Acerbi sul quale ci saranno gli occhi di tutti dopo il polverone del caso legato a Juan Jesus.

DA INTERROMPERE – L’Inter affronta l’Empoli per ritrovare una vittoria che manca dal 9 marzo, 0-1 a Bologna. Ma ci sono anche altre due serie negative da interrompere: quelle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In nerazzurro entrambi hanno segnato zero gol a marzo, il Toro si è sbloccato solo martedì notte nell’amichevole Argentina-Costa Rica. Per il capitano l’ultima rete è del 28 febbraio, contro l’Atalanta, per il francese il 16 febbraio alla Salernitana prima ancora dell’infortunio contro l’Atlético Madrid. Centrocampo ormai noto a memoria, con Hakan Calhanoglu vertice basso e gli interni Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. sulle fasce l’ex Federico Dimarco a sinistra, a destra più Matteo Darmian di Denzel Dumfries anche se quest’ultimo spera in una maglia da titolare. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli: Audero; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.