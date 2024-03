Inter-Empoli, de Vrij e un altro out! Cuadrado, rientro vicino – Sky

Inter-Empoli è la partita che andrà in scena lunedì alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la trentesima giornata di Serie A. Mentre Sommer sta meglio e potrebbe scendere in campo dal 1′, Inzaghi dovrà fare a meno di altri tre nerazzurri: di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

INDISPONIBILI – Inter-Empoli, partita in programma a Pasquetta, potrebbe vedere tra i protagonisti dal 1′ anche Yann Sommer mentre per Stefan de Vrij e altri due bisognerà attendere, secondo le ultime indiscrezioni di Matteo Barzaghi: «Ad Appiano Gentile si è rivisto Lautaro Martinez, quindi da oggi Inzaghi può davvero pensare all’Empoli con tutti i Nazionali ritornati alla base. Rimangono fuori de Vrij e Arnautovic, che sono nella parte finale del recupero prima del rientro in gruppo e anche Cuadrado che tra una, massimo due settimane, tornerà a disposizione».