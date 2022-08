Inter, Dumfries cambia la partita! Calhanoglu e Mkhitaryan in ombra: le pagelle

L’Inter segna subito e si illude, ma con il passare del tempo la squadra diventa meno aggressiva e abbassa i ritmi concedendo il gol del pareggio al Lecce. Dumfries entra e cambia la partita, Mkhitaryan e Calhanoglu in ombra. Di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Handanovic resta a guardare per tutto il primo tempo, fa solo una parata su Strefezza ma poi è costretto a concedere il gol del pareggio a Ceesey, ma la responsabilità è della difesa: voto 6,5. Male Skriniar e de Vrij, gran parte della colpa per il gol subito è di loro. Voto 5 e 5,5 per entrambi. Dimarco, invece, fa la differenza da terzo centrale, sempre una spina sul fianco per i calciatori del Lecce: voto 7. Dumfries entra e cambia la partita, è il miglior in campo per la squadra di Simone Inzaghi: colpisce di testa un palo con Falcone battuto e realizza il gol che regala i tre punti ai nerazzurri: voto 7,5. A Lukaku bastano pochi secondi per festeggiare il suo ritorno in nerazzurro, ma nel corso della partita si smarrisce anche lui: voto 6.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti