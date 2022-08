Dimarco protagonista in Lecce-Inter, intuizione di Inzaghi – TS

Tra i protagonisti di Lecce-Inter c’è sicuramente Federico Dimarco, mossa inaspettata di Simone Inzaghi che lo schiera prima difensore e poi esterno a tutta fascia.

PROTAGONISTA – Federico Dimarco è tra i protagonisti della partita, sempre propositivo in attacco da terzo di difesa o esterno. L’italiano si rende più pericoloso nel secondo tempo, in particolare quando Simone Inzaghi – che già lo aveva schierato a sorpresa dal 1′ per una questione tattica-, lo sposta a esterno a tutta fascia. La mossa ha dato ragione al tecnico visto che il gol è nato proprio su iniziativa di Dimarco. Una soluzione già vista nel corso del precampionato, chissà che in questa stagione mister Inzaghi non decida di schierare più volte Dimarco nel ruolo di esterno rispetto la passata stagione. Spicca il suo 7 tra le pagelle dell’edizione odierna di Tuttosport.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin