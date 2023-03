Inter, contro lo Spezia maglia celebrativa per i 115 anni del club

Spezia ed Inter si sfideranno questa sera alle 20:45. Il club nerazzurro indosserà una maglia speciale per celebrare i 115 anni del club

MAGLIA CELEBRATIVA – In occasione di Spezia-Inter, i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia celebrativa per i 115 anni del club, compiuti il 9 marzo. La maglia avrà uno speciale ricamo dorato recante la scritta “I’m 115 years” posto sotto il logo del club.