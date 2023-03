Spezia-Inter, attacco pesante per Semplici! Formazione, rebus modulo – TS

Per Spezia-Inter stasera alle 20.45 Semplici dovrebbe impiegare un cospicuo numero di giocatori offensivi. La formazione data da Tuttosport mette due attaccanti veri per la partita di oggi.

ALL’ATTACCO – Lo Spezia arriva alla partita contro l’Inter con due pareggi sotto la gestione Leonardo Semplici. L’allenatore, arrivato per sostituire Luca Gotti dopo l’interregno di Fabrizio Lorieri, ha iniziato col 4-2-3-1 ma secondo Tuttosport stasera dovrebbe puntare sulla variante 4-3-3. Che poi potrebbe essere un 4-2-3-1 abbastanza mascherato. La novità è la presenza di Eldor Shomurodov assieme a M’Bala Nzola, lasciando così fuori Daniele Verde. L’uzbeko arrivato dalla Roma a gennaio farà l’attaccante largo a destra, ma con possibilità di svariare e muoversi grazie alla posizione di Kevin Agudelo. Nello Spezia di Semplici restano fuori Salvatore Esposito (prodotto del vivaio Inter) e Szymon Zurkowski (appena recuperato), c’è Albin Ekdal che in carriera ha spesso fatto male ai nerazzurri. Dimitris Nikolaou scala a sinistra, con Mattia Caldara centrale, per sopperire all’assenza di Arkadiusz Reca (squalificato alla pari del portiere Federico Marchetti, il vice di Bartlomiej Dragowski sarà il rientrante Jeroen Zoet). Non c’è Emil Holm (vedi convocati), che rischia di aver già finito la stagione per infortunio. Questa la probabile formazione di Semplici per Spezia-Inter, secondo Tuttosport: Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Agudelo; Shomurodov, Nzola, Gyasi.

Fonte: Tuttosport – Armando Napoletano