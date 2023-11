Inter, attacco al completo. Ora Inzaghi può gestire: inizia da Salisburgo – TS

Inzaghi ritrova Arnautovic e tutte le alternative possibili in attacco. TuttoSport spiega l’importanza della gestione delle forze già da domani in Salisburgo-Inter.

COMPLETO – Il ritorno a disposizione di Marko Arnautovic, costretto a saltare ben otto partite a causa dell’infortunio, segna una vera svolta nell’Inter. Simone Inzaghi può finalmente contare su tutto il suo reparto offensivo. Questo, oltre che utilizzare tutte le sue carte a disposizione, gli permetterà soprattutto di poter gestire al meglio le forze dei suoi uomini anche in attacco, come fatto nelle altre parti del campo finora. Si potrà iniziare dalla trasferta a Salisburgo di domani, in Champions League, ma il ritorno di Arnautovic e la presenza di tutti servirà soprattutto dopo la sosta. Nei prossimi impegni segnati sul calendario l’Inter trova la Juventus, il Napoli, la Lazio e l’Udinese. Per non parlare dell’Europa, che i nerazzurri sperano di archiviare già domani sera. Inzaghi sfrutterà come al solito il buon momento del tuo titolare Lautaro Martinez–Marcus Thuram, ma Alexis Sanchez e soprattutto il ritrovato Marko Arnautovic dovranno svolgere il loro prezioso ruolo nelle rotazioni del tecnico piacentino.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino