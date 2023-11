Salisburgo-Inter, due ballottaggi per Inzaghi: i possibili cambi – CdS

Non solo il cambio in attacco per Inzaghi in Salisburgo-Inter. Dal Corriere dello Sport si segnalano altre due possibili novità di formazione, in attesa della rifinitura che sarà a mezzogiorno.

LE NOVITÀ – La formazione per Salisburgo-Inter, domani alle 21, non poteva essere per forza di cose uguale a quella di Bergamo, per l’infortunio di Benjamin Pavard. Simone Inzaghi pensa però a qualche modifica in più, col Corriere dello Sport che ha indicato nel cambio in attacco la principale. Ce ne sono poi altre due che possono arrivare negli altri ruoli. Si parla di Carlos Augusto, peraltro ieri convocato dal Brasile per la prossima sosta, e Davide Frattesi. I due possono dare gamba e atleticità in una partita che non sarà certo facile, come visto all’andata. A mezzogiorno la rifinitura prima di Salisburgo-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno