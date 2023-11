VIDEO – Torino-Sassuolo 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Sassuolo, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Olimpico Grande Torino.



CRISI EVITATA – Torino-Sassuolo 2-1 nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. A quattro giorni dalla contestazione dei tifosi per l’eliminazione in Coppa Italia col Frosinone il Torino si riprende l’Olimpico. I granata ottengono la seconda vittoria consecutiva in campionato, trovando così ossigeno. Difesa del Sassuolo rivedibile, quattro minuti e Samuele Ricci sfonda mettendo in mezzo per la girata di destro di Antonio Sanabria fermato da Andrea Consigli. Neanche trenta secondi dopo e, sempre sulla destra, ad andare via è Adrien Tameze con cross basso per Sanabria che stavolta non manca l’appuntamento col gol. Il pareggio arriva al 18′, su errore di Ricardo Rodriguez ne approfitta Domenico Berardi con assist per Kristian Thorstvedt il cui piazzato dal limite è vincente. Sassuolo che a metà ripresa sfiora anche il vantaggio, con un tiro di Armand Laurienté sull’incrocio dei pali. Ma dal possibile 1-2 si passa al 2-1 al 68′, palla recuperata e nuovo assist di Tameze stavolta per Nikola Vlasic, a segno in diagonale. Potrebbe poi chiuderla Duvan Zapata, ma manda sul fondo davanti alla porta un invitantissimo cross da sinistra.

Video con gli highlights di Torino-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube del Sassuolo.