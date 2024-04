Inter-Cagliari, oggi per capire se il derby sarà decisivo

Inter-Cagliari chiude la domenica di Serie A alle 20.45. Una partita che indirizzerà, inevitabilmente, quanto potrà poi avvenire nel derby contro il Milan del 22 aprile.

PENULTIMA TAPPA? – Inter-Cagliari farà capire se e come il derby del 22 aprile contro il Milan potrà essere decisivo. Un doppio fronte quello di oggi: prima la partita dei rossoneri col Sassuolo alle 15, poi il posticipo serale delle 20.45. Mancano otto punti al traguardo, che potrebbero scendere in caso di mancato successo della seconda in classifica nel pomeriggio. Gli scenari sono molteplici, con una prima certezza: se il Milan oggi non vince – in ogni caso – la stracittadina diventerebbe la prima occasione per chiudere il conto. Ma si va da tante opzioni, da un “tutto invariato” che rinvierebbe la festa fino a due risultati su tre per l’aritmetica al derby. Questione, l’ultima, passibile se l’Inter dovesse battere il Cagliari e il Milan non fare altrettanto. In tutto questo c’è una certezza: bisogna continuare a vincere, anche per inseguire i record di punti.

DOPPIA ASSENZA – Per Inter-Cagliari Simone Inzaghi dovrà fare a meno degli squalificati Lautaro Martinez e Benjamin Pavard. Stop arrivati negli ultimi istanti a Udine, quando i due giocatori hanno preso altrettanti cartellini gialli in pochi secondi da diffidati. Alexis Sanchez o Marko Arnautovic è il vero ballottaggio che ci accompagnerà durante la giornata, mentre in difesa sarebbe una sorpresa non vedere Yann Bisseck. Le buone notizie riguardano il rientro fra i convocati di Alessandro Bastoni, Juan Guillermo Cuadrado (dopo quattro mesi) e Stefan de Vrij. Due squalificati anche nel Cagliari dell’ex Claudio Ranieri, che punta la salvezza. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Cagliari: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.