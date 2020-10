Inter-Borussia Monchengladbach (UCL): le formazioni ufficiali! Darmian c’è

Inter-Borussia Monchengladbach

Inter-Borussia Monchengladbach tra poco in campo. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 1ª giornata del Gruppo B della UEFA Champions League. Sfida in scena a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – a partire dalle ore 21.00. Al posto di Hakimi debutta Darmian. Da segnalare l’assenza di Sensi anche in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Borussia Monchengladbach

FORMAZIONE INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 22 Vidal, 14 Perisic; 24 Eriksen; 7 Sanchez, 9 Lukaku.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic; 13 Ranocchia, 42 L. Moretti, 95 Bastoni; 38 Boscolo Chio, 44 Nainggolan, 47 Squizzato, 77 Brozovic; 10 Lautaro Martinez, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

FORMAZIONE BORUSSIA MONCHENGLADBACH

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): 1 Sommer (C); 18 Lainer, 28 Ginter, 30 Elvedi, 25 Bensebaini; 6 Kramer, 32 Neuhaus; 10 Thuram, 36 Embolo, 23 Hofmann; 14 Plea.

A disposizione: 21 Sippel, 31 Grun; 3 Lang, 17 Wendt, 24 Jantschke; 11 Wolf, 13 Stindl, 16 Traoré, 43 Reitz; 7 Herrman.

Allenatore: M. Rose