Sensi senza pace, out anche in Inter-Borussia Monchengladbach

Sensi senza pace, out anche in Inter-Borussia Monchengladbach

Condividi questo articolo

Stefano Sensi

Inter-Borussia Mönchengladbach si giocherà questa sera alle 21. Nella sfida di San Siro – valida per la prima giornata del girone B di Champions League – mancherà per infortunio Stefano Sensi.

INFORTUNATO – Ancora un problema fisico per Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro – tornato malconcio dalla Nazionale – e out nel derby di sabato per squalifica non è infatti neanche in panchina nella sfida di questa sera Inter-Borussia Mönchengladbach (QUI le formazioni ufficiali).