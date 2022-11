Inter-Bologna, grande video-proiezione a San Siro per l’uscita di God Of War Ragnarock

San Siro oggi in occasione di Inter-Bologna sarà protagonista di una grande video-proiezione dedicata alla community Playstation per celebrare il lancio di God of War Ragnarock disponibile a partire da oggi.

PROIEZIONE A SAN SIRO – Per celebrare il lancio del gioco tanto atteso su Playstation, God of War Ragnarok (disponibile a partire da oggi, 9 novembre), in collaborazione con DAZN, proietterà allo stadio San Siro in occasione di Inter-Bologna, un mosaico digitale realizzato con il supporto della community. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Grazie alla sofisticata tecnologia di video mapping, che consente di creare effetti di grande impatto visivo, gli spettatori assisteranno prima al “congelamento” del manto erboso, che poi si sgretolerà gradualmente rivelando un gigantesco mosaico digitale raffigurante Kratos e Atreus, i protagonisti dell’ultimo capitolo dell’epopea norrena sviluppato da Santa Monica Studio.

Fonte: Corriere dello Sport