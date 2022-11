Zazzaroni sta con Inzaghi: «Povero Stankovic! I tifosi dell’Inter…»

Zazzaroni si scaglia in difesa di Inzaghi, dopo le numerose critiche ricevute dai tifosi dell’Inter. Il giornalista, in collegamento sulle frequenze di Radio 24, si esprime sul desiderio degli interisti di vedere in panchina Stankovic. Di seguito le parole dell’ospite di “Tutti i Convocati”.

DIFESA – Ivan Zazzaroni ha qualcosa da dire alla tifoseria dell’Inter, in merito alle lamentele rivolte a Simone Inzaghi (vedi articolo). Intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Tutti i Convocati”, il giornalista dice: «Inzaghi out? Io lotto per difendere gli allenatori dalle critiche eccessive che gli vengono mosse dai tifosi. Per me si tratta di una battaglia personale! Povero Dejan Stankovic, gli interisti lo volevano come tecnico al posto di Inzaghi». Così Zazzaroni, sulle frequenze di Radio 24, parla della possibilità di vedere l’ex calciatore sulla panchina dell’Inter. Opzione questa ormai sfumata, visto che Stankovic, ormai da qualche settimana, ha preso in mano le redini della Sampdoria.