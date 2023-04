Inter-Benfica, probabile formazione di Schmidt: c’è Otamendi − Sky

Inter-Benfica si sta avvicinando a grandi falcate: i nerazzurri di Simone Inzaghi non dovranno commettere errori e giocare in casa così come fatto a Lisbona (vedi articolo). Le ultime novità sulla probabile formazione del Benfica sono arrivate dalla redazione di Sky Sport.

PROBABILE FORMAZIONE BENFICA − Roger Schmidt, tecnico del Benfica, sta compiendo gli ultimi ragionamenti sulla formazione da schierare titolare contro l’Inter stasera a San Siro (vedi articolo). In porta ci sarà il Vlachodimos, mentre in difesa il quartetto molto probabilmente sarà formato da Gilberto, Antonio Silva, Otamendi e Grimaldo. Al centrocampo si ritroveranno con ogni probabilità Florentino, Aursnes, Joao Mario e Rafa. In attacco coppia formata da Joao Neves e Gonçalo Ramos.

Probabile formazione Benfica (4-4-2): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino, Aursnes, Joao Mario, Rafa; Joao Neves, Gonçalo Ramos.