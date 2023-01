Inter-Atalanta, nuova chance per Correa! Scelto partner d’attacco – CdS

Inter-Atalanta è in programma questa sera alle 21. Per la sfida, secondo il Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe concedere una nuova chance da titolare a Correa.

CHANCE – Inter-Atalanta andrà in scena questa sera. In palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. In vista della sfida, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Inzaghi dovrebbe concedere una nuova chance da titolare a Correa, con conseguente riposo per Dzeko. Il “Tucu” comporrà una coppia d’attacco tutta argentina con Lautaro Martinez, leader dell’Inter e in un periodo di forma strepitoso. Lukaku partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno