Skriniar, arriva la convocazione ma dalla Francia scontata la partenza – TS

Il caso Milan Skriniar sarà centrale nelle prossime ore, ma non solo. L’Inter deve risolvere al più presto la grana, dalla Francia le voci non sono confortanti secondo Tuttosport.

PARTENZA – Milan Skriniar è stato convocato per la sfida di Coppa Italia tra Inter ed Atalanta e potrebbe addirittura giocare la partita. Lo slovacco è in punto di partenza, anche se le ultime notizie fanno pensare che rimanga a Milano almeno per questa stagione. Il PSG non arriverà a 20 milioni di euro, l’Inter a cifre inferiori non darà il via libera. Dalla Francia invece la sensazione è diversa: si pensa che l’operazione si concluda proprio oggi. La squadra di Christophe Galtier deve affrontare il Bayern Monaco in Champions League ed è probabile che arrivi l’affondo per proseguire il percorso in Europa. Più passa il tempo però, più è vicina la permanenza di Skriniar all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino