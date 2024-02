Inter-Atalanta 2-0 al 45’… Con il Darmian che non ti aspetti!

Termina sul punteggio di 2-0 il primo tempo di Inter-Atalanta sfida valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti

PRIMO TEMPO – L’Inter chiude in vantaggio questa prima frazione di gioco contro l’Atalanta, con la rete fin qui di Matteo Darmian e il raddoppio di Lautaro Martinez a decidere. La sfida inizia però sui binari sbagliati per i padroni di casa all’8′, quando un errore tra Pavard e Bastoni causa il gol di De Ketelaere, con il direttore di gara che annulla però per un tocco di mano di Miranchuk prima della conclusione del belga. Una rete viene poi annullata anche all’Inter, quando Barella raccoglie un perfetto lancio lungo, salta Carnesecchi e insacca, ma da posizione di fuorigioco. Minuto 26, i padroni di casa iniziano a premere sull’acceleratore e arriva la prima gioia: Lautaro Martinez lancia Mkhitaryan davanti a Carnesecchi, il portiere degli orobici in uscita anticipa l’armeno ma perde la sfera e Darmian si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, mettendo nella porta sguarnita il pallone dell’1-0. Sempre Darmian va a un passo dalla doppietta personale due minuti dopo, al 28′, al termine di un’azione ben costruita dall’Inter che si chiude proprio con il suo piattone da posizione favorevole, ma è bravo questa volta Carnesecchi ad alzare la saracinesca. Il dominio dei nerazzurri prosegue e al 40′ Lautaro Martinez lascia partire una bomba che si stampa sulla traversa. Non deve aspettare molto, però, il Capitano per trovare il gol personale: al 46′, infatti, Dimarco si lancia su un pallone lungo, palla in mezzo per l’argentino che controlla e lascia partire un sinistro PAZZESCO che vale il 2-0. Risultato su cui si chiude questo primo tempo.

INTER-ATALANTA 2-0

Darmian al 26′, Lautaro Martinez al 45’+1