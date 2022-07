IN – Inter-Monaco, novità in gruppo alla partenza. E la Curva Nord saluta

L’Inter questa sera giocherà la sua seconda amichevole ufficiale contro il Monaco a Ferrara. Poco fa i nerazzurri hanno lasciato Milano in treno con un’accoglienza caldissima.

PARTENZA – Alle 20:30 questa sera l’Inter di Simone Inzaghi torna in campo per la seconda amichevole ufficiale della stagione. L’avversario è il Monaco e si giocherà allo stadio di Ferrara. I nerazzurri poco fa hanno lasciato, come raccolto dalla redazione di Inter-News.it la città di Milano con il treno partito dalla stagione di Rho con la squadra accolta e salutata dalla Curva Nord, accorsa numerosa. Per quanto riguarda l’organico a disposizione di Inzaghi ci sono delle novità. Dopo essersi uniti al ritiro infatti, tornano a disposizione anche i vari calciatori che sono stati impegnati con le nazionali. Barella, Brozovic ma anche Calhanolgu, Bastoni, de Vrij e Dimarco, oltre a Dzeko, presenti e a disposizione. Assenti invece Milan Skriniar che è ancora sulla fase del recupero dopo l’infortunio accusato con la sua Slovacchia e Alexis Sanchez.