Ibanez prima dell’Inter: «Lotteremo per lo Scudetto! Ringrazio Mourinho»

Ibanez sarà uno dei protagonisti di San Siro per Inter-Roma di sabato 1°ottobre. Il difensore brasiliano è stato impegnato col Brasile. In ottica club, parla di Scudetto e Mourinho

PRIMA DELL’INTER − Roger Ibanez è stato convocato in Nazionale col Brasile nell’ultima sosta Nazionali. Il difensore della Roma ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset delle sue ambizioni con il club giallorosso: «Lotteremo per lo scudetto, faremo sempre del nostro meglio per arrivare lassù in classifica. Mourinho? Lui è sia cattivo che buono che è importante. È sempre stato bravo con me e lo ringrazio tanto».