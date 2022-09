Moratti: «All’Inter c’è delusione, serve scossa! Mourinho top. Proprietà…»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha discusso sul rendimento della squadra che sta patendo qualche difficoltà in questo inizio di campionato. Poi qualche parola su Mourinho e sull’avvento delle proprietà stranieri in Italia. L’ex patron è intervenuto sulle frequenze di Centro Suono Sport

DELUSIONE AMBIENTE − Moratti registra un clima non positivo attorno all’Inter: «L’Inter deve riprendersi. L’assenza di Lukaku sarà grave perché è il giocatore più importante della rosa. Ho la sensazione che l’Inter abbia accusato il colpo perdendo lo scudetto la scorsa stagione. C’è delusione nell’ambiente. La squadra ha bisogno di una scossa e rimettersi nuovamente in carreggiata».

GRANDE TECNICO − Poi in vista della Roma, Moratti spende qualche parola per Mourinho: «Grande allenatore che ha due importanti caratteristiche: professionalità e attenzione nei dettagli. Ha sicuramente l’ambizione di fare meglio della scorsa stagione. Con me non è mai stato un allenatore insistente con gli acquisti, seguiva il mercato insieme alla società».

PROPRIETARI STRANIERI − Infine, Moratti dice la sua su Dybala e l’arrivo di investitori americani: «Dybala? Grandissimo giocatore ma la società ha fatto altre scelte. Patron stranieri? Molti americani si stanno appassionando al calcio e stanno cercando di investire in Italia, vogliono renderlo più spettacolare. Bisogna guardare con positività».