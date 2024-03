Genoa, prosegue il lavoro verso la sfida all’Inter: confermato un rientro

Il Genoa sarà ospite dell’Inter lunedì sera a San Siro. I rossoblù, quest’oggi, hanno continuato il lavoro di preparazione alla gara contro la capolista

RIENTRO – Il Genoa continua a lavorare in vista della sfida all’Inter in programma lunedì. Il report dell’allenamento rossoblù, che conferma il rientro a disposizione di un titolare: “Pioggia fine, telecamere in azione, copione tra le mani. Il Genoa si sta avvicinando alla partita con la capolista, con uno slalom tra i punti segnati nel programma. La mattinata, avviata con la colazione a Villa Rostan, ha confermato la disponibilità di Vasquez dopo gli indottrinamenti dello staff, in sala riunioni, con l’utilizzo di slide e clip. Dopo i percorsi atletici e tecnici, individuali e collettivi, la fase tattica ha assorbito le attenzioni, con la simulazione dei movimenti e tra le puntualizzazioni di ‘Gila’ e dello staff. Surplus per i portieri con i preparatori Scarpi e Raggio Garibaldi. Sono quasi 4mila i biglietti acquistati dai supporter per il terzo anello blu del Meazza. Ne rimangono poco più di 400: la prevendita termina domenica alle 19. Altre centinaia – molti residenti a Milano e in Lombardia -, assisteranno alla sfida da altre postazioni”.

Fonte: genoacfc.it