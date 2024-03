Calhanoglu migliora e scalpita: l’Inter prevede la data di rientro! – Sky

L’Inter nota i miglioramenti di Hakan Calhanoglu, dopo lo stop per infortunio. Il turco vuole rientrare per aiutare la squadra di Simone Inzaghi entro una data specifica.

PREVISIONE – Dalla seduta d’allenamento odierna dell’Inter sono giunti aggiornamenti importanti su alcuni uomini di Simone Inzaghi costretti allo stop nelle ultime settimane. Per la prossima sfida di campionato, la ventisettesima della stagione, contro il Genoa dovrebbero tornare a disposizione Francesco Acerbi e Marcus Thuram. Diversa, invece, la situazione legata al recupero dall’infortunio di Hakan Calhanoglu. Anche per il centrocampista turco ci sono evidenti segnali di miglioramento, ma per tornare in campo dovrà aspettare qualche giorno in più. Ascoltando il reportage di Andrea Paventi per Sky Sport 24, infatti, si evince che Calhanoglu scalpita per tornare a disposizione in tempo per la trasferta dell’Inter a Bologna, in programma sabato 9 marzo alle ore 18.00.