Genoa-Inter, Gilardino recupera Retegui! Ballottaggio in attacco

Genoa-Inter sarà uno degli anticipi in programma venerdì 29 dicembre. Alberto Gilardino studia la formazione migliore da schierare contro i nerazzurri con l’importante recupero di Mateo Retegui che, secondo quanto riportato da Sportmediaset, si candida addirittura per una maglia da titolare.

RECUPERO IN ATTACCO – Giornata di lavoro per il Genoa anche a Santo Stefano e in campo anche oggi, per preparare l’importante sfida di venerdì contro l’Inter. Alberto Gilardino studia la formazione migliore e spera di poter contare anche su Mateo Retegui, fermo da diverso tempo. L’attaccante argentino è pronto a tornare a disposizione della sua squadra proprio contro i nerazzurri almeno per la panchina. Ma se dovesse dare risposte importanti già nell’allenamento di oggi, potrebbe addirittura giocare da titolare. Resta il ballottaggio con Ekuban in attacco, per completare il reparto con Gudmundsson. Resta poi il dubbio Messias, che sarà valutato anche lui nei prossimi giorni.

Fonte: Sportmediaset