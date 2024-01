Fiorentina-Inter, non solo Frattesi e Asllani! Inzaghi ne cambia altri due – Sky

Fiorentina-Inter sarà una partita delicata, soprattutto alla luce dei potenziali quattro punti che potrebbero dividere i nerazzurri dalla Juventus impegnata oggi alle 18 contro l’Empoli. Simone Inzaghi studia l’undici migliore con l’inserimento di Davide Frattesi e Kristjan Asllani, ma le novità di formazione secondo Sky Sport potrebbero non finire qui. Il tecnico nerazzurro valuta l’inserimento di altri due giocatori.

ALTRE DUE NOVITÀ – L’Inter scenderà in campo domani alle 20:45 senza gli squalificati Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. Per questo motivo le prime due novità di formazioni saranno, appunto, Davide Frattesi e Kristjan Asllani, come ormai noto da tempo. Potrebbero però esserci altre due novità di formazione: la prima riguarda la linea di centrocampo, con l’inserimento di Carlos Augusto al posto di Federico Dimarco sulla fascia sinistra. In difesa, invece, Alessandro Bastoni è recuperato e potrebbe tornare a giocare titolare al posto di Francesco Acerbi. In questo modo l’esperto difensore avrà modo di gestire le forze in vista del prossimo scontro diretto contro la Juventus.