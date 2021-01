Fiorentina-Inter (Coppa Italia): le probabili formazioni degli ottavi di finale

COPPA ITALIA – Ottavi di finale

Mercoledì 13/01/2021 ore 15:00 Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter in Coppa Italia

FIORENTINA INTER (3-5-2) (3-5-2) 1 TERRACCIANO A. RADU 97 22 CACERES SKRINIAR 37 2 MARTINEZ QUARTA (C) RANOCCHIA 13 98 IGOR KOLAROV 11 23 VENUTI YOUNG 15 92 EYSSERIC GAGLIARDINI 5 6 BORJA VALERO (C) ERIKSEN 24 5 BONAVENTURA SENSI 12 27 BARRECA PERISIC 14 9 VLAHOVIC LAUTARO MARTINEZ 10 11 KOUAMÉ A. SANCHEZ 7 Allenatore C. PRANDELLI A. CONTE Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN FIORENTINA-INTER

Fiorentina-Inter: la probabile formazione dell’Inter di Conte PANCHINA 69 DRAGOWSKI (GK) (GK) HANDANOVIC 1 3 BIRAGHI (GK) PADELLI 27 4 MILENKOVIC HAKIMI 2 8 DUNCAN DE VRIJ 6 10 CASTROVILLI R. LUKAKU 9 20 G. PEZZELLA VIDAL 22 28 MONTIEL BARELLA 23 29 KRASTEV BROZOVIC 77 32 DALLE MURA A. BASTONI 95 34 AMRABAT 77 CALLEJON INDISPONIBILI

7 RIBERY (infortunato)

33 BRANCOLINI (non convocato)

– MAXI OLIVERA (non convocato) 8 VECINO (infortunato)

33 D’AMBROSIO (infortunato)

36 DARMIAN (infortunato)

99 PINAMONTI (infortunato) SQUALIFICATI 78 PULGAR – DIFFIDATI – – ULTIME NOTIZIE

Prandelli ritrova il capitano Pezzella ma sembra orientato a schierare parecchie seconde linee. In ballottaggio per una maglia da titolare a sinistra l’ex Biraghi, mentre Castrovilli e Callejon sono i big che potrebbero trovare spazio dal 1′. Più di un dubbio per Conte, che ha annunciato il turnover ma non è detto che alla fine decida di schierare dal 1′ Handanovic in porta, Bastoni in difesa e/o Vidal a centrocampo. Ancora qualche dubbio sul ruolo di Perisic.