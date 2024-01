Fabbri arbitro di Inter-Verona: nei precedenti pure un anno fa

Fabbri sarà l’arbitro di Inter-Verona, partita della diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 12.30. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Ravenna, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Verona sarà la dodicesima partita per Michael Fabbri come arbitro dei nerazzurri. Doveva esserci Marco Piccinini, purtroppo costretto a rinunciare a causa di un lutto in famiglia. Il bilancio con il “sostituto” è molto positivo: otto vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’esordio è datato 19 novembre 2017, 2-0 in scioltezza all’Atalanta con doppietta di Mauro Icardi. L’ultima volta è la prima trasferta di questa Serie A, la vittoria per 0-2 in casa del Cagliari. Quasi un anno fa Fabbri ha diretto proprio Inter-Verona, finita 1-0 il 14 gennaio 2023, dove però al 41′ ha negato un clamoroso rigore per parata – letteralmente – di Isak Hien su tiro di Henrikh Mkhitaryan. Il VAR, misteriosamente, non interviene e lui lascia proseguire. Lo stesso Hien, appena passato all’Atalanta a metà ripresa è graziato dal secondo giallo, per un palese placcaggio su Edin Dzeko che andava centralmente verso la porta. Fabbri nel 2023 ha poi fatto da arbitro nell’1-1 con la Salernitana all’Arechi il venerdì di Pasqua e nello 0-1 al Torino il 3 giugno, nell’ultima giornata.