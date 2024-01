Arnautovic: «L’Inter nel mio cuore! Il gruppo è fondamentale»

Arnautovic è il protagonista del Matchday Programme in occasione di Inter-Verona. L’attaccante austriaco ha raccontato la sua passione per il calcio e cosa rappresentano per lui i colori nerazzurri.

MOMENTO SPECIALE – Marko Arnautovic ha parlato dell’importanza di far parte di un gruppo importante come quello nerazzurro: «L’esordio con la maglia dell’Inter rimane un giorno speciale per me anche se altrettanto significativa è la partita contro il Siena che ha segnato la mia prima volta davanti all’incredibile pubblico nerazzurro di San Siro. L’Inter è nel mio cuore, ho avuto la possibilità di vivere qualcosa di bellissimo qui, nella mia prima esperienza ci sono stati giocatori che mi hanno dato consigli e aiutato, mi hanno sempre fatto sentire dentro la squadra. Come oggi, per me il gruppo è fondamentale, rimanere uniti soprattutto nelle difficoltà fa la differenza».

ESORDIO-BIS – Arnautovic poi racconta il suo secondo esordio all’Inter, con l’assist per Lautaro Martinez: «Servire quell’assist a Lautaro davanti ai tifosi di San Siro dopo il mio ritorno è stato bello, così come l’abbraccio dei miei compagni nelle ultime partite. Ho sempre vissuto di calcio e per il calcio, se devo pensare a un idolo il primo nome che mi viene in mente è quello di Ronaldo il Fenomeno, un giocatore incredibile. Per me la cosa che più conta è la passione, senza quella è difficile scendere in campo e dare il meglio».

Fonte: Matchday Programme